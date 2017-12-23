İstanbul'u Hissetmek" İsimli İllüstrasyon Sergisi Açıldı

Kanadalı sanatçı ve yazar Laurelie Rae'nin, Selçuklu ve Osmanlı şaheserlerinden yansımaları sunduğu, "İstanbul'u Hissetmek" isimli illüstrasyon sergisi, sanatseverlerle buluştu.



Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden örneklerin sunulduğu sergi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı.



Serginin açılışında AA muhabirine açıklama yapan Rae, Türkiye ve İstanbul'a aşık olmasının nedeninin, tarihi mozaik ve gelecek umudu olduğunu söyledi.



Rae, Mimar Sinan'ın, "Anıtlar gördüm, büyük antik kalıntılar. Her harap olandan bir şeyler öğrendim, her binadan bir şeyler özümsedim." ifadelerini aktararak, İstanbul ve Türkiye'nin kendisi için açık hava üniversitesi olduğunu fakat bu kez kalbiyle ve elleriyle öğrendiğini belirtti.



Türk tarihinin harcında yer alan aralıklardan, kendisine fısıldanan halk hikayelerinin içine kazınırken, kalbinin neler hissettiğini paylaşmak istediğini vurgulayan Rae, "Umarım bu çizimler ve resimler, iyice eskimiş ama yeni keşiflere açık bir yolun gezginleri için bir arkadaş olur." diye konuştu.



Serginin, Türk sanatseverler için üretilmiş bir proje olduğunu ve 4 yıldır üzerinde çalıştığını anlatan Rae, şunları kaydetti:



"Projeye ilk başladığım anda ilk yapmak istediğim şey camiyi çizmek değildi çünkü bu çok sıkıcı bir durumdur. Bunun için serginin adı 'İstanbul'u Hissetmek' olarak konuldu çünkü benim için mimarinin nasıl göründüğü değil, mimariden ne hissettiğim önemlidir. Mesela Edirne'deki Muradiye Camii'nin, göz önünde olan çok az bir kısmı var ve benim en çok huzuru hissettiğim mekanlardan biri orasıydı. Çalışmalarımda 'huzur' duygusunu ön plana çıkarmaya çalıştım ve bu duygu en beklemediğim yerlerden geldi. Bu durumdan anladığım ise bütün bu mekanları yapan mimarların, 'huzur' duygusuna sahip olarak yaptıklarını gösteriyor."



Sergide, İstanbul'da yaşayan sanatçının Türkiye'nin Sivas, Konya, İstanbul, Bursa gibi tarihi zenginliği olan şehirlerde bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi ve dergahı, Eski Cami, Yeşil Cami, Mihrimah Sultan Camii ve Divriği Ulu Camii-Daruşşifa gibi Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin tarihi zenginliklerinden esinlenerek yaptığı illüstrasyon çalışmaları yer alıyor.



Sergi, 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.