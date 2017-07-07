İstanbul'u Gezerek Terörü Unutacaklar

Diyanet İşleri Başkanlığı, terör olaylarının yaşandığı Hakkari ile Mardin illerinden 220 öğrenciyi İstanbul'a getirip dini değerler eğitimi vererek kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirecek. İki kentin farklı okullarındaki ortaokul seviyesinde eğitim gören 120 erkek ve 100 kız öğrenci bir ay boyunca İstanbul'da kalacak.



AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, pazartesi günü İstanbul'a gelecek olan öğrencilere İstanbul Müftülüğünün ev sahipliği yapacağını belirterek, terör olaylarının yaşandığı bölgelerden gelecek öğrencilerin misafir edilmesi için tüm hazırlığın tamamlandığını söyledi.



Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün girişimleriyle hayata geçirilen organizasyonda, müftülük olarak Hakkarili ve Mardinli çocuklara ev sahipliği yapacaklarını vurguladı.



Kız öğrencilerin Ümraniye 29 Mayıs Kız Öğrenci Yurdunda, erkek öğrencilerin ise Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdunda konuk alacağını ifade eden Yılmaz, "Öğrenciler 10 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da olacaklar. 5 Ağustos'tan sonra da memleketlerine gönderilecekler. Onlar için 4 hafta sürecek bir program uygulanacak. Bu programın amacı, çocuklarımızı terör ortamında çıkarıp, Türkiye'nin güzelliklerini, kardeşliğini, dostluğunu, bir arada yaşamanın faziletleri onlarla paylaşacak bir ortamı sunmaktır. Yani terör olaylarından bunalan, yılmış bulunan bölge insanlarımızın çocuklarına bir nefes aldırmaktır." diye konuştu.



Daha önce de benzer organizasyonlara imza atıldığını, bu gibi etkinliklerle terör olaylarının yol açtığı kötü tesirlerin bir nebze olsun ortadan kaldırılmaya çalışıldığını anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bu tür organizasyonların çok pozitif sonuçları olduğunu biliyoruz. Bu sefer ortaokul seviyesindeki öğrencilerin İstanbul'da kendi akranlarıyla tanışmaları, bu kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini görmelerini oldukça önemsiyoruz. Çocuklarımız, İstanbul'un tarihi camilerini gezecek, müzeleri ziyaret edecekler. İstanbul Boğazı turlarına çıkartılacak öğrencilerimiz ayrıca Marmara İlahiyat Fakültesi, İslam Araştırmalar merkezi (İSAM) gibi merkezleri görecekler. Hat, tezhip ebru gibi sanatlarla ilgili bilgi alacakları yerleri ortamlara götürülecekler."



İstanbul'a gelip yaklaşık bir ay kalacak misafir öğrencilerin hem kültürel bir zenginlik kazanacaklarını hem de kentin güzelliklerini keşfetme imkanlarına kavuşacaklarını aktaran Yılmaz, "Bu çocuklarımız, İstanbul'da kendi bölgelerinden gelen insanların da barış ve kardeşlik içinde yaşadıklarını görecekler. ve hakikaten bu ülkenin vatandaşı olmak, bu ülkenin bayrağı altında yaşamanın ne anlama geldiğini inşallah daha iyi hissetmiş olacaklar. Amacımız bu tür organizasyonlarla kardeşliğin, dostluğun paylaşılmasını ve terörün meydana getirmiş olduğu tahribatın azaltılıp dostluğun ve kardeşliğin egemen kılmaktır." ifadelerini kullandı.



Müftü Hasan Kamil Yılmaz, misafir öğrencilere Kur'an'ı Kerim eğitimi ve dini içerikli derslerin de verileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çocuklarımız hem farklı bir atmosferde tatil yapmış hem de çok sıkılmadan değerler eğitimi alacak. İnşallah bu yavrularımız buradan bir ay boyunca daha huzurlu, mutlu, ülkesini ve milletini seven ve Türkiyeli olmaktan, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olan fertler olarak dönecek. Bu ülkenin kardeş ve eşit vatandaşları olduklarını hissedecekler."