İstanbul'u felç eden kaza!

İstanbul'u felç eden kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

İstanbul'u felç eden kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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