İstanbul'u esir alacak kar fırtınası sınıra dayandı! İşte gündeme damga vuran harita

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da Sibirya tarafından gelen Aybar soğuk hava dalgasının etkisi görülmeye devam ediyor. Çarşamba gününden itibaren İstanbullulara zor anlar yaşatan soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışının cumartesi günü etkisini artıracağı belirtildi.

BAKANLIK, METEOROLOJİ VE İBB UYARDI

Ulaştırma Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamalarda, en fazla yağışın bugün beklendiği belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

ARA ARA DEVAM EDİYOR

Bir yandan uyarılar devam ederken diğer yandan da kar İstanbul genelinde ara ara etkili olmaya devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırların karıştığı kazanın ardından vatandaşlara bir kez daha "Dışarı çıkmayın" tavsiyesinde bulunulurken, ısı haritasından elde edilen son gelişme dikkatleri üzerine çekti.

"İSTANBUL SINIRINA DAYANDI"

Hava Forum adlı sayfa tarafından paylaşılan haritada, Aybar kar fırtınasının Karadeniz dolaylarından gelerek İstanbul sınırına kadar dayandığı görüldü. Sayfanın paylaşımında, "Aybar kar treni yola çıktı. Şu görüntüye bakın muazzam! Vortex ile oluşan kar kütleleri İstanbul için vize işlemlerini yapıyor. Boğaz ve çevresindeki yağış, Vortex'in öncüsü olan küçük bir kütleydi... Aybar kar fırtınasını alarmı devrede" ifadelerine yer verildi.

İşte sayfa tarafından paylaşılan harita: