Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'u CHP'nin o çarpık zihniyetine bırakamayız. İstanbul'umuz gülümseyen yüzlerin altından nefret mesajları veren illüzyon ustalarını değil, milletimize, vatandaşımıza yol arkadaşlığı yapan hizmet ustalarını hak etmektedir. İnşallah, 23 Haziran akşamı, gönül belediyeciliğiyle ülkemizin en güzel şehriyle Binali ağabeyimiz bir araya gelecek." dedi.

Bakan Kurum, Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde Arnavutköy Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldiği toplantıda, ilçede yaklaşık 240 küçük ölçekli imalat yapan oto tamir bakımı, mermerci ve marangoz gibi atölyelerin bulunduğunu söyledi.

Bu atölyelerin büyük bir kısmının şehir merkezinde olması sebebiyle şehir içinde ulaşım ve çevre kirliliği gibi sorunların meydana geldiğini belirten Kurum, esnafın geleceğinin de hesaba katılarak buna bir "dur" denilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Arnavutköy Belediyesinin de bu noktada bir proje geliştirdiğine işaret eden Kurum, bu projedeki ilk sürecin esnafa arazilerin satışının yapılması olduğunu aktardı.

Kurum, "Akabinde Belediye Başkanımızla konuştuk, 'Haraççı'da bulunan hazine mülkiyeti üzerindeki yaklaşık 104 dönümlük alanda, 'Arnavutköy Küçük Sanayi Projesi'ni gerçekleştirelim, bu projeyi, TOKİ Başkanlığımızla yapalım, esnafımızın ödeyebileceği şartlarda da Arnavutköy esnafına bu projeyi kazandıralım.' dedik. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu çerçevede, Arnavutköy'de örnek bir şehircilik hamlesini de gerçekleştireceğiz." dedi.

Başlattıkları yeni dönüşüm seferberliğinde 3 temel alan olacağını belirten Kurum, "Afet riskli yapıların dönüşümü', 'tarihi kent merkezlerinin dönüşümü' ve 'sanayi alanlarının dönüşümü'. Bu dönüşümü yaparken de yerinde, rızaya dayalı ve hızlı dönüşüm yapacağız. Esnafımızı, vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden, onlarla el ele, omuz omuza, gönül birliği içerisinde bu dönüşüm projesini yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arnavutköy sakinlerinin ve esnafının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Kurum, onları mağdur etmeyecek şekilde, şehrin içindeki çöküntü alanlarından, onları modern, alt ve üst yapısıyla her türlü sosyal donatı imkanlarıyla, istihdam anlamında değer katacak bu projeyi gerçekleştirmeyi istediklerini vurguladı.

Bakan Kurum, iş yerlerine kavuşacak olan 10 bin sanayi esnafı için de yeni yerlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

"İstanbul ve AK Parti etle tırnak gibidir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul ve AK Parti etle tırnak gibidir. Ayrılmaz bir bütündür. Adeta birbirine yürekten bağlı iki kardeş gibidir. Hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz, dünyanın merkezinde medeniyetimizin başkenti İstanbul'da pazar günü yeniden sandığa gidiyoruz. Artık 5 günümüz kaldı. Binali ağabeyimizi anlatmaya gerek yok. Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığı dönemde hep hizmet etti, üretti, çalıştı. İstanbul'u CHP'nin o çarpık zihniyetine bırakamayız. İstanbul'umuz gülümseyen yüzlerin altından nefret mesajları veren illüzyon ustalarını değil, milletimize vatandaşımıza yol arkadaşlığı yapan hizmet ustalarını hak etmektedir. İnşallah, 23 Haziran akşamı, gönül belediyeciliğiyle ülkemizin en güzel şehriyle Binali ağabeyimiz bir araya gelecek."

Konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtlayan Kurum, bir vatandaşın, "Sanayi projesinden kimler faydalanacak? Burada dükkanlar yapılacak, öncelik buradakilere mi sağlanacak?" sorusu üzerine, "Arnavutköy esnafı dışında kimse olmayacak. Belediyemiz buna ilişkin bir ofis açıyor. Bu ofise bütün Arnavutköy'deki esnafımız, gelip o ofiste kentsel dönüşümü Bakanlığımızla birlikte görüşecek ve oradan yürüteceğiz." yanıtını verdi.

"Gelecek nesillerimize daha güzel bir Arnavutköy bırakalım istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Karlıbayır ve Haraççı mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.

Şehirlerin ve ilçelerin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerine işaret eden Kurum, Arnavutköy'deki Karlıbayır ve Haraççı mahallelerindeki mülkiyet probleminin de bu kapsamda olduğunu belirtti.

Bölgedeki 2 milyon 200 bin metrekarelik alanın 1 milyon 700 bin metrekaresinin hazineye ait olduğunu aktaran Kurum, Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde bulunan arazilerde de vatandaşların yaşadığını ifade etti.

Kurum, şöyle devam etti:

"Ancak bu arazilerde, mülkiyet probleminin bir kısmını satışını yaptık ancak o kısımların geri kalan 2 milyon 200 bin metrekarenin satışını durdurmuştuk. Arsaların üzerinde hem Bakanlığımıza hem de TOKİ'ye ait şerhlerimiz vardı. İmar planlarınız yapılmış olmasına rağmen, bu arsaların satışını gerçekleştiremiyorduk. Şimdi, 2 milyon 200 bin metrekare arazimizi belediyemiz öncülüğünde yine Bakanlığımız Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kapsamında satışlarını üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu süreci hemen yarından itibaren belediyemizle Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz yürütecekler. Hem şerhlerimizi kaldıracağız hem de o planda araziler üzerinde, siz inşallah modern, altyapısı olan, sosyal donatı imkanları olan alanlarda inşaatlarını ister kendiniz yapacaksınız ister müteahhide vereceksiniz, isterseniz de belediyemiz eliyle kentsel dönüşüm sürecine biz de her türlü katkıyı vereceğiz. Biz, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız daha güzel şartlarda yetişsin ve gelecek nesillerimize daha güzel bir Arnavutköy bırakalım istiyoruz. Şimdiden yeni evleriniz, yuvalarınız hayırlı uğurlu olsun."

"Hep ürettik, yine üreteceğiz"

Daha sonra soruları yanıtlayan Kurum, bir vatandaşın, "Seçim sürecinde çok güzel vaatler veriyoruz da bizim Karlıbayır mahallemizin tapu ve uyuşturucuyla alakalı problemi var." demesi üzerine şunları kaydetti:

"Biz öyle kuru laf kalabalığı yapmadık bugüne kadar. Hep ürettik, yine üreteceğiz. Seçimden önce bu hafta senin arazinin olduğu bölgeden başlamak suretiyle o satışı yapıyoruz. Biz, buraya vaat vermeye gelmedik. Biz bize gönül veren kardeşlerimizin sorunlarını çözmeye geldik. Yarından tezi yok arsa satışlarını yapacağız. Arsa satışıyla alakalı sözlerimiz kayıt altındadır. Hızlı, kararlı şekilde süreci yöneteceğiz, bundan kimsenin şüphesi olması. Uyuşturucuyla alakalı hem İçişleri Bakanlığı hem belediyemiz, ilçelerimizde, şehirlerimizde olması gereken tüm projeleri yürütmeye gayret gösteriyoruz. Eğer sizin mahallenizde de bir eksiklik varsa, Sayın Başkanımız bunları dinlediler, hemen yarından tezi yok o mahallede de gerekli çalışmayı yaparız. Biz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkmak için sosyal imkanları arttırmaya gayret ediyoruz."

Kaynak: AA