İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı - Haberler

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İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı

Ataşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası iki araç kaygan zeminde kaza yaparken, bir başka araç sürücüsü ise otomobiliyle drift attı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası iki araç kaygan zeminde kaza yaparken, bir başka araç sürücüsü ise otomobiliyle drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sonrası araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ataşehir'de ise iki araç kaygan zeminde kaza yaparken, bir başka araç sürücüsü ise otomobiliyle yoğun kar yağışı altında aracıyla drift attı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı

İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı

İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir, İstanbul, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haberler

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