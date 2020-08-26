İSTANBUL-Tuzla Gemi Gençlik Merkezi'nde anlamlı dalış
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İSTANBUL-Tuzla Gemi Gençlik Merkezi'nde anlamlı dalış

Tuzla Gemi Gençlik Merkezi'nde anlamlı dalışİSTANBUL, (DHA)- TUZLA Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi dalgıçlık öğrencileri, Diyarbakır'dan gelen çocuklarla dalış yaptıTürkiye'nin ilk ve tek Gençlik Gemisi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi dalgıçlık...

26.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:50

Tuzla Gemi Gençlik Merkezi'nde anlamlı dalış

İSTANBUL, (DHA)- TUZLA Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi dalgıçlık öğrencileri, Diyarbakır'dan gelen çocuklarla dalış yaptı

Türkiye'nin ilk ve tek Gençlik Gemisi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi dalgıçlık öğrencileri, anlamlı bir dalış etkinliği gerçekleştirdi. Daha önce de denizlerin kirletilmemesi için farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Gençlik Merkezi öğrencileri bu kez de Diyarbakırlı çocuklarla dalış yaptı. Gençlik Merkezinde 'Eğitim ve Deniz Şehri Tuzla' sloganlarına uygun olarak eğitim alan gençler, kürek, kano, rüzgar sörfü ve yelken gibi su sporlarını yapıyor. Tuzla Belediyesi Gençlik Gemisi ve Gençlik Merkezi'nde, su sporları etkinlikleri ve dalgıçlık eğitimleri ile üniversiteye hazırlanan gençleri farklı hobilere yönlendirmenin yanı sıra Tuzla'da su sporlarının daha da yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.

'BEN DE DİYARBAKIR'A GİTTİĞİMDE GENÇLER İLE YÜZECEĞİM'

Çocukların özellikle deniz konusunda çok hassas olduklarını, en büyük isteklerinin denizde yüzmek ve dalış yapmak olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şöyle konuştu

'Diyarbakırlı misafirlerimizle sohbet ederken, bizler 'Diyarbakır'da tatlı suda yüzüyoruz. Denizi ve denizin dibini görmek istiyoruz dediler' bizler de dalgıçlık kulübümüzün hocaları ile hareket geçtik. Gençlerimizi denize girmelerini ve denizin dibini görmelerini sağladık. Şu an gençlerimizin yaşadıkları heyecan normal. Ben de Diyarbakır'a gittiğimde gençler ile yüzeceğim. Çocuklarımız yarın gidecekler, ama tüm dünyaya güzel bir mesaj verdi. Böylesine güzelliklere ihtiyaçlarımız olduğunu fark ettim.?

'ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ'

Diyarbakır'a gitmeden dalış yapmak isteyen Mert Emsen, Burhan Karadaban, Burak Bakışkan, Emre Çetinkaya ve Azad Kurt, deniz suyunda dalış yaptıkları için çok heyecanlandıklarını söyledi.

Burhan Karadaban (15) 'İstanbul'da çok eğlendik. Öncelikle başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ederiz. Bizi İstanbul'daki her yeri gezdirdi. Şimdi de denizi keşfedeceğiz' dedi. Emre Çetinkaya ise; 'İstanbul'da her şeyi yaptık. Çok güzel bir deneyimdi. Zaten Diyarbakır'a döneceğiz. Belediye başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

İSTANBUL-Tuzla Gemi Gençlik Merkezi'nde anlamlı dalış

Kaynak: DHA

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