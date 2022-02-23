İSTANBUL-TUZLA'DA İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da iplik fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatısına ve yandaki karton deposuna sıçradı. Olay yerine çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısmen kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydınlı Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı üzerinde bulunan iplik fabrikasında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatısına daha sonra fabrikanın yanında bulunan karton deposuna sıçradı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçları ve köpüklü suyla müdahale etti. Polis ekipleri bulvarı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangın kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

"YANGININ KISMİ KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU İFADE EDEBİLİRİZ"

Tuzla kaymakamı Ali Akça da, "Yangının çevre fabrikalara sıçramaması için seri müdahale devam ediyor. İtfaiyenin su ihtiyacına yönelik pendik ve Tuzla belediyelerimiz su tankerleriyle destev verdiler. Büyükşehir Belediyesi denize yakın olması nedeniyle denizden de hortumla su alarak yangına müdahale ediyor. Şu anki bilgilere göre can kaybı ve yaralanma yok. Yangının kısmi kontrol altında olduğunu ifade edebiliriz. En azından o büyük alevleri şu an göremiyoruz." diye konuştu.