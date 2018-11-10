İstanbul- Tuzla'da Gemi Yangını

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Tuzla'da bir tersanede tamir için bulunan gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ve çalışanlar tarafından söndürüldü.

Yangın, 15.30 sıralarında Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokak'ta bulunan bir tersanedeki gemide çıktı. Tamir edildiği belirtilen geminin makine dairesindeki mazot tankında çıkan yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Bildirilmesi üzerine tersaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.