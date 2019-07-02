İSTANBUL -TUZLA'DA FABRİKA YANGINI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktı.

Tuzla Orhanlı'da bulunan Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunun 2 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Polyester üretimi yapıldığı belirtilen fabrikanın çatısını saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi



Kaynak: DHA