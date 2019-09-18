İstanbul Tuzla'da deri fabrikasında yangın

18.09.2019 13:00

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.



Ayrıntılar geliyor... Euronews.com'da Görüntüle