İstanbul Tuzla'da deri fabrikasında yangın

İstanbul Tuzla'da deri fabrikasında yangın

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

18.09.2019 13:00
İstanbul Tuzla'da deri fabrikasında yangın

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.


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Kaynak: Euronews.com

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