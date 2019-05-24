İSTANBUL - TUZLA'DA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞEN BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Tuzla'da çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı.

İstanbul'da gök gürültüsü sağanak etkili oluyor. Tuzla Güzelyalı Bayrak sokakta 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürülürken ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın çatısından yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Röportaj

-Detaylar

Kaynak: DHA