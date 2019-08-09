İSTANBUL- TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

09.08.2019 11:55

TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI (Ek görüntüler)

Haber-KameraGamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ- Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-Ali Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmalarının ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alındı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri fabrikada uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı. Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlatırken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

EK GÖRÜNTÜLER

-Muhabir anons

-İşçilerin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yanan fabrikanın gündüz görüntüsü

-Genel ve detay

Kaynak: DHA