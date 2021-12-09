İSTANBUL-TUZLA'DA BİR FABRİKANIN İNŞAAT HALİNDEKİ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da bir fabrikanın 2 katlı inşaat halindeki deposunda yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın 2 katlı inşaat halindeki deposunda saat 09.30 sıralarında çıktı. Alev ve dumanların inşaatı kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının merkezine ulaşarak müdahale etti. Yangın inşaatın bitişiğinde bulunan fabrikaya sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Fabrika işçilerinin yangın nedeniyle sokağa döküldüğü görüldü. İnşaat halindeki depoda hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.