İSTANBUL Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı' - Haberler
Koronavirüs, Evde Kal, Türkiye, DHA, Güncel

İSTANBUL Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı'

Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı'İSTANBUL, (DHA)- Genç girişimcilerden oluşan Ecording ekibi, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' hareketini desteklemek amacıyla dronlarla 22 futbol sahası büyüklüğünde alanı ağaçlandıracak.

09.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:07

Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı'

İSTANBUL, (DHA)- Genç girişimcilerden oluşan Ecording ekibi, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' hareketini desteklemek amacıyla dronlarla 22 futbol sahası büyüklüğünde alanı ağaçlandıracak. 250 bin tohumun atılacağı alan 'EvdeKalOrmanı' adıyla hayat bulacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BAUICE) çalışmalarını sürdüren Ecording ekibi, Covid-19 virüsünün yayılma risklerine karşı 'Evde kal' hareketini desteklemek amacıyla 250 bin tohumu toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Daha yeşil, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakma yolunda farkındalık yaratmayı hedefleyen projede şirketler ve kişiler adına tohum atışı da yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü ve partner marka destekleriyle koronavirüs salgınını önleme kapsamında evde kalınan her gün, Ecording tarafından geliştirilen tohumlama ve ağaçlandırma yapan insansız hava araçları (ecoDrone) ile Ankara'da kurulacak olan Evde Kal Ormanı'na bir tohum topu atacak. Dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinden Dell ve Intel'in de sponsor olduğu ve sosyal medya üzerinden yaratılacak kampanyada #EvdeKalOrmanı etiketi ile evde yapılan her paylaşım için ecoDrone'lar aracılığıyla #EvdeKalOrmanı'na bir tohum topu atışı gerçekleştirilecek.

"SOSYAL İZOLASYONA TEŞVİK AMAÇLANDI"

Evde Kal Ormanı Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ecording'in kurucusu Mert Karslıoğlu, 'Bugünlerde sağlığımızın ve sevdiklerimizin benzersiz kıymetini bizlere fazlasıyla hissettiren günlerden geçmekteyiz. Tüm bunların yanı sıra insanlık olarak; dünyamızın, yaşamımızın ve doğamızın üzerindeki rolümüzün önemini de daha fazla kavramaktayız. Ecording olarak bu süre aralığında devam eden çalışmalarımızın belirli bir kısmını durdurup, koronavirüs ile mücadele için çözümler üretmeye başladık. Marka olarak en büyük avantajlarımızdan biri, hali hazırdaki ağaçlandırma çalışmalarını insansızlaştırıyor olmamızdır. Bu sebeple #EvdeKalOrmanı projesi ortaya çıkmış olup, insanları virüsün yayılım risklerine karşı önlem olarak tavsiye edilen sosyal izolasyonun teşvik edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır' ifadelerini kullandı.

ECODRONE ADLI İNSANSIZ HAVA ARACI HAKKINDA

Bireysel ve kurumsal çevre bilincini ve farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapan ve buna yönelik çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording; geliştirilen ecoDrone adlı insansız hava aracı ağaçlandırmaya hızlı ve teknolojik bir alternatif oluşturuyor. Gövdesinde bir depo ve tohum topu atıcısının bulunduğu droneların yaptığı iş, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştirmek. ecoDrone'lar her uçuşunda 15 dakika havada kalıyor ve 2 hektarlık alana, öngörülen sıklıkta ve sürede 2500 tohum topu atışı gerçekleştirebiliyor. Tohumların atışı gerçekleştirilen yüzeye yapışıp tohumun tutunmasını sağlayacak bir karışım ve içindeki tohumdan oluşan tohum topu atışlarını gerçekleştiriyor. Tohum toplarının üretimi iklim değişikliğinden kaynaklı gelir eşitsizliği yaşayan kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor ve böylece hem kadın istihdamına destek sağlanıyor hem de iklim değişikliğiyle toplu olarak mücadele ediliyor.

'KARBON EMİSYONUNU AZALTMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR'

Ecording, perakende sektöründe satılan her ürün veya hizmet için tohum topu atıp, Ecording etiketli satılan ürün modelini geliştirmeye ve her sektörden marka ve kurumla bu çalışmayı amaçlıyor. Şirket, kısa vadede ağaçlandırmayı kurum, dernek ve şirketlerle bağımsız bir model üzerinden gerçekleştirmeyi, uzun vadede ise işbirliği içinde olduğu ihracatçı ve global partner firmalarla yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor. Bu, Türkiye'nin ve dünyanın karbon emisyonunu azaltmak anlamına da geliyor. Ecording, ayrıca 2 yıldır her bir sosyal medya takipçisi için ağaçlandırılması gereken alanlara bir tohum topu atışı gerçekleştirerek çevre farkındalığı yaratıyor.

BAU ICE HAKKINDA

Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU ICE) BAU Güney Kampüsü, D Blok. zemin kat BAUTTO ile açık, paylaşımlı ofiste faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuluçka Merkezi dahilinde 'ön kuluçka' ve 'kuluçka' olmak üzere iki ayrı program altında girişimci öğretim üyesi, öğrenci ve mezunlar kabul edilmektedir. Sürdürülebilir mekanizmaları oluşturarak, küresel girişimcilik ekosistemine değer katan ve yön veren girişimler oluşmasına destek olan Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, ölçeklenebilir girişimlerin hayata geçirilmesine destek olarak inovasyon odaklı çok sayıda projeye destek vermektedir.

İSTANBUL Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı'

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen dalış maskeleri entübe hastalarda kullanılacak
Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen dalış maskeleri entübe hastalarda kullanılacak
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Sokağa çıkma yasağını delen iki kardeş, polis sirenini duyunca düşe kalka kaçtı
Sokağa çıkma yasağını delen iki kardeş, polis sirenini duyunca düşe kalka kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Aleyna Tilki Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: İSTANBUL Türkiye'nin 'insansız' oluşturulacak ilk 'EvdeKalOrmanı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 15:30:14. #1.14#
title