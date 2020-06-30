İSTANBUL Türkiye'nin ilk tema parkı tüm önlemleri alarak kapılarını eğlence severlere açtı
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İSTANBUL Türkiye'nin ilk tema parkı tüm önlemleri alarak kapılarını eğlence severlere açtı

Türkiye'nin ilk tema parkı tüm önlemleri alarak kapılarını eğlence severlere açtıİSTANBUL, (DHA) DÜNYA genelinde yaşanan salgın sonrasında Türkiye'de de alışveriş merkezleri, eğlence yerleri ve birçok dükkan kapılarını kapatmıştı.

30.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:20

Türkiye'nin ilk tema parkı tüm önlemleri alarak kapılarını eğlence severlere açtı

İSTANBUL, (DHA) DÜNYA genelinde yaşanan salgın sonrasında Türkiye'de de alışveriş merkezleri, eğlence yerleri ve birçok dükkan kapılarını kapatmıştı. 11 Mayıs'ta önce alışveriş merkezlerinin açılmasının ardından hizmet ve perakende sektöründe birçok yer yoğun virüs önlemleri ile çalışmaya başladı.

İstanbul'da, 120 bin metrekarelik alanda bulunan ve çocuklu ailelerin sıkça gittiği bir tema park olan İsfanbul Tema Park da bu hafta itibariyle ziyaretçi almaya başladı.

Tüm misafirlerin girişte ateşi ölçülürken, maskesiz ziyaretçiler içeri alınmıyor. 10 bin kişiyi ağırlayan tema parkta kapasite yarı yarıya düşürülerek, ziyaretçilerin rezervasyon ile gelmesi isteniyor. Roller Coster'a binenler aralıklarla oturtulurken, her tur sonrasında koltuklar ve tutma yerleri dezenfekte ediliyor.

"HER KULLANIMDAN SONRA TEMİZLENİYOR"

İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger uluslararası standartlarda ve Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini inceleyerek önlem aldıklarını belirterek, "Hem çalışanlarımız hem de misafirlerimiz için bir dizi önlem aldık. İçeri girerken misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor. Ateşleri yüksek değilse içeri girişlerini sağlıyoruz. Ünitelerde ve bekleme kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ünitelerin giriş ve çıkışlarında da dezenfektanlarımız var. Dezenfektan kullanımını zorunlu kılıyoruz ve üniteler her kullanımdan sonra temizleniyor. Böylece açık havada güvenli bir eğlence ortamı sunuyoruz. " dedi.

10 BİN KİŞİLİK KAPASİTE SOSYAL MESAFE KURALI İÇİN 5 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

12 bin metrekarelik bir alana sahip eğlence parkının kapasitesinin normal şartlarda 10 bin kişi iken rezervasyon sistemiyle bu kapasiteyi yarı yarıya düşürdüklerini belirten Tonger sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlara göre 4 metrekareye 1 kişinin düşeceği bir sistem dizayn etmeniz gerekiyor. Buranın da teorik olarak kapasitesi anlık 10 bin kişiyi ağırlayacak şekilde. An itibariyle biz bunu 5 bin kişiye düşürdük. Yıllık kartı olan, önceden bilet almış olan misafirlerimiz var. Bu nedenle rezervasyon koşulu getirdik. Oyuncakların kapasitelerine göre yüzde 30 ila 50 arasında aralıklar yarattık. Burada arkadaşıyla, ailesiyle gelenlerin yan yana oturmasına izin verirken diğer gelenlerin mesafeli oturmasını zorunlu kıldık. Sosyal mesafeyi gözeterek çapraz konumlarla oturtmaya ya da aile bireylerini yan yana oturtup boşluk bırakmaya özen gösteriyoruz."

"MASKE KULLANIMI, OYUNCAKLARA BİNERKEN DEZENFEKTAN KULLANIMI ŞART"

Parkın genel kurallarını da sayan Tonger, "Olmazsa olmazımız ise maske kullanımı, oyuncaklara binerken ve çıkarken el dezenfektanı kullanımı. Sabahları tüm açık ve kapalı ünitelerimizi yüksek teknoloji sistemler ile dezenfekte ediyoruz. Bunu da aylık ve 3 aylık periyodlarla da daha geniş kapsamlı olarak yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.

İSTANBUL Türkiye'nin ilk tema parkı tüm önlemleri alarak kapılarını eğlence severlere açtı

Kaynak: DHA

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