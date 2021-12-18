İSTANBUL -TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞI AİLE FOTOĞRAFIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ
Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı ardından toplu fotoğraf çektirildi.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik."
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" katılımcıları onuruna yemek
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri