İSTANBUL -TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞI AİLE FOTOĞRAFIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı ardından fotoğraf çekildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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