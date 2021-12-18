İSTANBUL -TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞI AİLE FOTOĞRAFIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ - Haberler
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İSTANBUL -TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞI AİLE FOTOĞRAFIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

İSTANBUL -TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞI AİLE FOTOĞRAFIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı ardından fotoğraf çekildi.

- İstanbul

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