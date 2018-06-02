''Kırığa Çıkığa Paça İyi Gelir'' Efsanesi Son Buldu

Uzmanlar son yıllarda çok fazla konuşulan paça çorbasının kemikler için herhangi bir faydası olmadığını, aksine zararları bulunabileceğini belirtti.

Bilim dünyasının üzerinde çalıştığı araştırma Kolajen peptit ile ilgili. Türkiye'den 200 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı yapılan araştırmaları ''Bilimin Işığında'' toplantısında açıkladı. Toplantıda söz alan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof Dr. Osman Tuğrul Eren kolajen peptit ile kireçlenme (osteoartrit) tedavisinde yüzde 55 oranında ağrıda azalma ve hareket kabiliyetinde iyileşme kaydettiklerini vurguladı. Türk bilim insanlarının çalışmasının sonuçları da Clinical Medicine ve PubMed isimli bilimsel dergilerde yayınlanarak tıp literatürüne girdi.

PROF DR CANAN KARATAY'A CEVAP VERDİ

Türkiye'de yaygın olan ''kelle paça kırık çıkığın iyileşmesine iyi gelir'' iddiası da bilim adamlarının gündemindeydi. Toplantıya başkanlık yapan İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Aksoy, Prof. Dr. Canan Karatay'ın paça çorbası önerisine atıfta bulunarak bunun gibi yiyeceklerden alınan kolajenin düşük dozlarda alındığında faydası olmadığını, çok fazla tüketildiğinde ise karaciğer, böbreklere zarar verdiğini ayrıca tansiyonu yükselttiğini belirtti.

''FAZLA PAÇA ÇORBASI KARACİĞERE VE BÖBREĞE ZARAR VERİR''

Prof Dr Aksoy; "Eskilerden günümüze gelen bir gelenek vardır. Eklem bağları, ağrısı, kırık olaylarında Anadolu'da bir an önce iyileşmesi için paça çorbası içilirdi. Çünkü paçanın içinde kolajen vardır. Kolajen hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan proteindir. Siz belki 5 kilo çorbayı içtiğinizde iyileşirsiniz ama onu hazmedecek karaciğere onu atacak olan böbreğe zarar verirsiniz."dedi.

''KELLE PAÇA YERİNE MORİNA BALIĞI TÜKETİN''

Prof Dr Aksoy kırık çıkık tedavisinde kelle paça çorbasından çok daha etkili olan bir yöntemi de tavsiye etti. Aksoy Kuzey Denizi'nin soğuk sularında bulunan Morino balığından elde edilen peptitlerin yıpranmaya bağlı şikayetlerin giderilmesinde kullanılabileceğinin altını çizdi.

"MORİNA BALIĞI KIKIRDAĞA ULAŞARAK TEDAVİ EDİYOR"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Çetin de Morina balığının kıkırdaklar üzerindeki onarıcı etkisini anlattı. Çetin ''Eklem veya kemik problemi olduğunda eskiden hemen paça çorbası içirilirdi. Bu geleneksel tedavi yöntemidir. Ancak bu şekilde alınan kolajen oldukça yüksek moleküller ağırlıklı olduğu için bağırsaklardan emilmez ve hedef doku olan kıkırdak dokusuna ulaşmaz.Örneğin, Morina balığından elde edilen kolajen peptitler bu amaç için çok uygundur. Hastanın semptomlarını ve ağrıyı gidermek açısından faydalıdır.''dedi.