İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

19.10.2019 10:32

İSTANBUL'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kentin tarihi ve turistik yerlerine yerli ve yabancı turistin daha fazla akın etmesini sağladı. Özellikle tarihi yarımada da kalabalık turist kafileleri görülürken, esnafın ve otelcilerin yüzü güldü. Turist kafilelerinde İstanbul aktarmalı uçan transit yolcuların da yer alması dikkat çekti.

Bu yılın 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 9 milyon 983 bin yabancı turist ağırlayarak son 5 yılın en iyi performansını yakalayan İstanbul'a mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı da doping etkisi yaptı. Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle turizm kenti olan İstanbul'da bu yıl sonbaharda mevsim normellerinin üzerinde hava sıcaklığının olması nedeniyle daha fazla turist kente geldi. Geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen 8'inci şehri olan İstanbul'da tarihi yarımada çevresinde yabancı turist kafileleri esnafın ve konaklama sektörünün de yüzünü güldürdü. Bu kalabalığa okul gezileri ile yerli turistin de eklenmesiyle tarih yarımada da insan yoğunluğu dikkat çekerken, turistler hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Kaynak: DHA