: İstanbul-turist kartıyla 50 milyon dolar gelir hedefleniyor

18.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:55

Turist kartıyla 50 milyon dolar gelir hedefleniyor

İSTANBUL, (DHA) ' Türkiye'ye gelen turistlerin avantajlı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlayacak Disconti kart tanıtıldı. Kartla, otel dışı harcamaların artması ve ülke ekonomisine daha çok döviz girmesi hedefleniyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 'Kişi başı turist harcaması 666 dolar, bunu 800 dolar seviyesine çıkarmalıyız' dedi.

Eren Holding ve Dijimedya ortaklığıyla kurulan DISCONTI'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Lansmana TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bornovalı, Eren Perakende Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eren, Eren Perakende CDO'su Arda Genç, Global Blue Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş, TURYİD Genel Sekreteri Vedat Dilber, AYD Genel Sekreteri Günöz Atakan katıldı.

Turistlerden elde edilen döviz gelirlerini artırmayı hedefleyen Disconti kartla, ilk üç yıl içerisinde 10 milyon dolar gelir elde edilmesi ve turistlerin fazladan 50 milyon dolar harcaması hedefleniyor. Kullanıcılarına sağlık hizmetlerinden eğlenceye kadar tüm ihtiyaçları için özel ayrıcalıklar ve avantajlar sunacak.

Ayrıca, konaklama, yeme-içme, eğlence, perakende ve sağlık gibi turistlerin ihtiyaç duyacağı tüm sektörlere ciro desteği yaparak Türkiye'nin turizm gelirlerine de katkıda bulunması amaçlanıyor.

TÜRSAB BAŞKANI: OTEL DIŞI HARCAMA TEŞVİK EDİLECEK

Tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 'Disconti ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin otel dışı harcamalarını teşvik etmek ve artırmak üzerine başlatılan bir projedir. Kart sayesinde turistler hem indirim kazanacaklar hem güvenli alışveriş yapacaklar' dedi.

KİŞİ BAŞI TURİST HARCAMASI 666 DOLAR

Bağlıkaya, 'Türkiye'de 2019 yılı itibariyle kişi başı turist harcaması 666 dolar, bunu 800 dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri bu yönde. Sektör olarak biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunuyoruz. Rakiplerimizle aramızdaki en önemli fark otel dışı harcamalardan kaynaklanıyor. Deri, halı, kuyum, giyecek eşya ve gastronomi alışverişlerini teşvik etmeliyiz. Bu yönde yapılan her uygulamaya destek veriyoruz' diye konuştu.

Kartın tüm seyahat acentaları, Tax Free ve Free Shop'lardan alınabileceğini söyleyen Bağlıkaya, 'Aslında turistin ulaşabileceği hemen hemen her yerden alınabilecek. Aynı zamanda mobil uygulaması da var. Zaman içinde projenin çok başarılı olacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

EN ÇOK TURİST ÇEKEN 5'İNCİ ÜLKEYİZ

Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan ise, 'Dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde böyle bir kart var. Turistlerin seyahatlerini kolaylaştırıyor, alışverişlerini güvenli hale getiriyor. Biz bunu dijitalleştirdik, diğer ülkeler eskiden beri bu işi yaptıkları için henüz dijitalleşmemişler. En çok turist çeken 5'inci ülkeyiz ama turist gelirlerinde ilk 10'da değiliz. Neden İspanya bizden çok gelir elde ediyor, biz edemiyoruz. Çünkü turistin o ülkede para harcama nedeni var bizde neredeyse yok' dedi.

'ALIŞVERİŞE YÖNELMELERİNİ İSTİYORUZ'

'Turist, ülkemize paket alıp geliyor biz burada alışverişe yönelmelerini istiyoruz' diyen Ortan, 'Türkiye ciddi bir alışveriş turizmi ülkesi ve aynı zamanda da sağlık turizmi ülkesidir. Kartı 5-6 hafta sonra piyasaya sürmeyi düşünüyoruz. Tur operatörlerinden kartı alabilirler. Bütün otellerin resepsiyonlarından da bu karta ulaşılabilecek. AVM'lerde ve bazı üye iş yerlerinde de kartın satışı olacak' diye konuştu.

HEDEF KÜRESEL PAZARA AÇILMAK

'Turist, seyahat ve alışveriş mobil uygulaması' oluşturmak vizyonuyla yola çıkılan projeyle, iş modelinin yurt dışına taşınması amaçlanıyor. Büyüme hedefi olarak Rusya, Polonya, Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde sürdürmesi planlandı. Öncelikle Türkiye'de kullanıma sunulacak kart, tüm turistik bölgeleri kapsayacak.

Projeye, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), İstanbul Turist Rehberleri Odası (İRO), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Global Blu gibi sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN MARKALARI

Turizmde büyük bir ekonomik gelişim ve dijitalleşme çalışması hedefiyle yola çıkılan projeyle sektörlerinin önde gelen 200'e yakın markasıyla ile iş birliği sağlandı. Sağlık, restoran, otel, giyim ve turizm gibi farklı sektörlerden Türkiye'nin önde gelen ve dünyaca tanınan markaları ve şirketleri Disconti uygulamasında yer alıyor.

Kaynak: DHA

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