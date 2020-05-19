İSTANBUL Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındı SPOR Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındıAli DANAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.

SPOR Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındı Ali DANAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Kaynak: DHA