İSTANBUL Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındı
SPOR Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındıAli DANAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.
19.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:06
SPOR Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındı
Ali DANAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
Kaynak: DHA