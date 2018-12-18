İstanbul Büyükşehir Belediyesince tüketicileri bilinçlendirmek ve yasal haklarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan "İstanbul Tüketici Ödülleri"ne başvurular başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, bilinçli tüketici kavramının İstanbul'da yaygınlaşması için 12'ncisini düzenleyeceği "İstanbul Tüketici Ödülleri"nin daha geniş kesimlere hitap etmesini amaçlıyor.

Haklarını bilen ve savunan tüketiciler ile tüketici dostu firmalar, kurum, kuruluş ve medya mensuplarının düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağı tüketici ödüllerine başvurular, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

2018 yılı içerisindeki faaliyetlerin geneli dikkate alınarak belirlenecek ödüller, "Bilinçli Tüketici Ödülü", "Yazılı Basın Tüketici Ödülü", "Radyo Televizyon Programı Ödülü", "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü", "Bilimsel Çalışma Ödülü" ve "Tüketici Özel Ödülü" olmak üzere 6 dalda verilecek.

Ödül töreni, 14 Mart 2019'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenecek. Bilinçli tüketici olarak katılmak isteyen vatandaşlar, firmalar ve medya mensupları, "http://tuketiciodulleri.istanbul/" adresinden başvuru yapabiliyor.

"İstanbul Tüketici Ödülleri" ile tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesinin yanı sıra tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi de amaçlanıyor.

Kaynak: AA