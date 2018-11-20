İstanbul- Tüketici Mahkemesi'nin Emsal Kararı

* Tüketici ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Osman İlhan,

"Tüketici için beklenen ve yerinde bir uygulama. İnanıyorum ki artık mağduriyetler daha da azalacak. O yüzden biz tüketiciler olarak memnunuz"

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ İlkay DİKİCİ, İSTANBUL(DHA),

TÜKETİCİ ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Osman İlhan, Tüketici Mahkemesi'nin konutu teslim edilemeyen kişi için verdiği emsal kararla ilgili "Tüketici için beklenen ve yerinde bir karar. İnanıyorum ki artık mağduriyetler daha da azalacak. Biz tüketiciler olarak memnunuz" dedi.

Tüketici Mahkemesi, satın aldığı ev zamanında teslim edilmeyen tüm vatandaşları ilgilendiren kararını 27 Eylül günü verdi. Emsal niteliğindeki karara göre müteahhit ve kredi veren banka, tüketicinin ödediği parayı faiziyle iade edecek. Kararı DHA'ya değerlendiren Tüketici ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Osman İlhan, 'Bu karar daha önce vardı ancak uygulanmıyordu. Şimdi mahkemenin verdiği kararla emsal oldu ve uygulanmaya başladı. Her şeyden önce tüketicinin lehine bir karar. Bundan sonraki satışlarda bankalar da artık sorumlu olacak. Artık kredi verirken bir anlamda müteahhite kefil olmuş gibi olacaklar. Tüketici için beklenen ve yerinde bir uygulama. İnanıyorum ki artık mağduriyetler daha da azalacak. O yüzden biz tüketiciler olarak memnunuz" ifadelerini kullandı.

'SENETLE KONUT ALANLAR DAHA AĞIR MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Kararın geriye dönük uygulanabileceğini söyleyen İlhan, 'Bu emsal karar daha sonra bir yönetmelikle desteklenebilir. Evlerini satın alamayan tüketiciler bu konu da bir hayli mağdur. Bundan sonra bankaların kredi verirken daha da dikkatli olması gerekiyor. Banka kredisi ile satın alıp mağdur olanlardan ziyade bir de senetle ve devre mülk karşılığında bu tarz ev satın alma durumu var. Onların yaşadığı mağduriyet daha ağır" dedi.

Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği Genel Başkanı Osman İlhan, konuşmasına şöyle devam etti:

Diğer tüketiciler bu tarz mağduriyet yaşamaması için mutlaka ön araştırma yapmamalılar. Bankaların bu işin içinde olup olmadığı öncelikle bilinmesi gerekenlerden. Müteahhittin teminatı ve bankalarla olan anlaşmalarına da ayrıca bakılmalı. Bu tarz alım-satımlarda mutlaka nakit veya banka kredisi üzerinden faaliyet yürütülmeli. Senet üzerinden veya devre mülk karşılığında satışlardan kaçınılmalı. Çünkü müteahhit battığı zaman, ellindeki senetleri bir başkasına ciro ederek kullanabiliyor. Tüketiciler ödemiş oldukları paraları bir başkasına ödemek zorunda kalıyorlar. Tekrar belirtmek gerekirse tüketici için gayet olumlu bir karar. İnşallah bunların devamı olur. Mağduriyetler daha da azalır. Bu konuda yüzlerce, binlerce mağduriyet var. O yüzden iyi bir karar, inşallah hayırlı uğurlu olur"

'BİZİM DERDİMİZ DAİRELERİMİZİ ALMAK"

Esenyurt'ta konut mağdurlarından olan Fahri Kaygu ise kararın bazı hak sahipleri için yeterli olmadığını savundu. Kaygu, 'Buradaki birçok insan 2011 senesinde yüklü miktarda paralar vererek ve borçlanarak daire aldılar. Artık bu insan dairelerini almak istiyorlar. Paralarını iade almak istemiyorlar. Sonuç olarak bir müteahhitlere ve toprak sahiplerine finansör olmak için para ödemedik. Bizim derdimiz birikmişliğimizle çocuklarımıza ileride bir yuva bırakmaktı. O yüzden bizim niyetimiz dairelerimizi teslim almak" şeklinde konuştu. Emsal kararın önemli olduğunu belirten Kaygu, 'Bugün ki karar da önemli ancak mahkemelerimiz bugün Esenyurt'ta yüzde 80'i tamamlanmış binaların arsa tescilini yaparsa bu dolandırıcılar artık yapmak istediklerini yapamayacaklar. Zaten dolandırıcılık yapan şirket ve müteahhitlerin iade edecek paraları olsa daireleri tamamlarlar. Yahut çok daha az para harcayarak insanların dairelerini yapıp teslim edebilirler" dedi.