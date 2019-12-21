: İstanbul "trump'ın azil süreci türkiye açısından fırsat olabilir"

21.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:39

"Trump'ın azil süreci Türkiye açısından fırsat olabilir"

İSTANBUL, (DHA) SEÇİLDİĞİ ilk günden beri çok konuşulan ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için ABD Temsilciler Meclisi'nde verilen teklifin kabul edilmesinin ardından 'azledilme' süreci başladı.Teklifin senatoda onaylanması halinde ABD seçimlerine 10 ay kala Donald Trump görevinden azledilecek. Ancak Cumhuriyetçilerin senatoda çoğunluğa sahip olması nedeniyle bunun beklenen bir durum olmadığı belirtiliyor.

İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan, ABD'nin Ortadoğu'dan dikkatini çekip iç siyaseti ile uğraşmaya başlamasının Türkiye için bir fırsat olabileceğini söyledi.

"TRUMP'IN POPÜLARİTESİ ARTTI"

Trump'ın azledilme sürecini yorumlayan Dr. Gürcan şunları söyledi: "Trump seçildiği ilk günden beri azledilme sorunuyla uğraşıyor. Bundan sonraki süreçte senatoya gidilecek. Senatoda azledilebilmesi için 3'te 2'lik bir çoğunluk gerekiyor ama bu zor görünüyor. Genel tabloya baktığımızda da Trump'ın Ocak ayından beri popülaritesini arttırdığını görüyoruz. Gallup'un kamuoyu araştırmalarında Ocak ayında yüzde 37 ile başlayan popülaritesi Aralık ayında yüzde 45'e kadar çıktı. Ekonomiye baktığımızda da, Obama'dan devralınan bir ilerleme ve ekonomik iyileşme var. ABD, Nisan ayında yüzde 3,5'lik bir oranla son 50 yılın en düşük işsizlik oranlarına ulaşmış. Yani bir tatmin söz konusu."

"ABD'DE KÜLTÜR SAVAŞLARI KIZIŞACAK"

Trump'ın azil sürecinin ABD'deki toplumsal ve siyasal kutuplaşmayı iyice derinleştireceğini ifade eden Dr. Gürcan, "Toplumsal kutuplaşmalar artacak. Buna 'Kültür Savaşları' deniyor. Trump azledilsin veya edilmesin, sonuçtan bağımsız olarak ABD'de kültür savaşlarının daha da kızışacağını düşünüyorum" dedi.

"SİYASAL KUTUPLAŞMA DA ARTACAK"

Kültür savaşlarının yanı sıra siyasal kutuplaşmanın da artacağını belirten Dr. Gürcan, "ABD'ye hakim siyasal elitler arasındaki kutuplaşma da artacak. Trump söylemlerinde kendisini siyasal elitlerin üzerinde konumlandırıyor ancak kendisi de siyasal elitlerin bir parçası. Kendini liberal, yayılmacı elitlere karşı konumlandırıyor" diye konuştu.

"ABD'NİN İÇ SİYASETİ İLE UĞRAŞMASI TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE GÜCÜNÜ ARTTIRABİLİR"

Türkiye açısından bu sürecin Ortadoğu konusunda fırsatlar içerebileceğini ifade eden Dr. Efe Can Gürcan, Trump'ın güç kaybetmesinden Türkiye'nin kısa vadede olumsuz etkilenebileceğini de belirtti ve şunları söyledi: "Türkiye açısından bakacak olursak en yaygın görüş Türkiye'nin Trump'ın güç kaybetmesinden olumsuz etkilenebileceği. Trump'ın diğer siyasal, elit zümrelere göre Türkiye'ye daha yumuşak bir tavrı söz konusu. Türkiye de dolayısıyla Trump'ın zayıflamasını arzu etmiyor. Bu süreç, ne olursa olsun Türkiye'yi yine de olumlu etkileyebilir. ABD'nin gerileyen bir küresel hegemonyası var, bunun bölgeye yansımaları var. Azil süreci hegemonya gerilemesinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Gerilemenin en önemli yansıması belki de bölgesel kuvvetlerin öne çıkması. ABD'nin gerilemesi ile Türkiye gibi bölgesel ülkeler, Rusya ve Çin gibi alternatif küresel güçler de daha geniş bir hareket alanı kazanıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde Türkiye'nin de fırsatlarla dolu bir konjonktüre gireceğini düşünüyorum. ABD iç kutuplaşma sorunları ile uğraşırken Türkiye de kendi çıkarları doğrultusunda daha kolay hareket edebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' değerlendirmesi söz konusu konjonktürde daha fazla geçerli olacaktır."

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

Haber Videosu