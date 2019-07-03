İSTANBUL - TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
BAĞCILAR'da trafikte tartıştığı Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren Hasan Saykal adliyeye sevk edildi,Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde trafikte tartıştığı Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Saykal emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BAĞCILAR'da trafikte tartıştığı Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren Hasan Saykal adliyeye sevk edildi,
Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde trafikte tartıştığı Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Saykal emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis merkezinden detay
-Hasan Saykal'ın polis merkezinden çıkarılışı
-Saykal'ın araca bindirilişi
Kaynak: DHA
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