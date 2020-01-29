İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu, Avrupa 2'nci
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İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu, Avrupa 2'nci

İstanbul dünyada trafik sıkışıklığının en çok olduğu 9'ncu kent, Avrupa'da ise Moskova'dan sonra ikinci sırada. Hollandalı navigasyon sistemleri şirketi TomTom'un 416 şehrin verilerini karşılaştırarak trafiğin en yoğun olduğu kentler sıralamasını oluşturdu

29.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:47
İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu, Avrupa 2'nci

dünyada trafik yoğunluğunun en çok olduğu 9'ncu kent, 'da ise 'dan sonra ikinci sırada.


Hollandalı navigasyon sistemleri şirketi TomTom'un 416 şehrin verilerinin karşılaştırarak hazırladığı rapora göre dünyada en büyük trafik sıkışıklığı yüzde 71 ile Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yaşanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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