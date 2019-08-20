20.08.2019 18:46

İstanbul trafiğini rahatlatacak projede sona yaklaşıldı

İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de, katlı viyadükler ile bağlantı yollarını içeren ve kentsel dönüşüm alanı çevresinde devam eden çalışma büyük oranda tamamlandı. Tamamlandığında İstanbul trafiğini rahatlatacak proje drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılının Aralık ayında başlatılan Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı projede 6 kilometrelik imar yolu yapımı, 26 kilometre ortak altyapı, toplam 75 metrelik 3 adet Kurbağalıdere Geçiş Köprüsü, 45 metrelik Fikirtepe Metrobüs Karayolu Altgeçit Köprüsü, 67 metrelik Mandıra Köprüsü ve 62 metrelik Mandıra Köprüsü U dönüşü, 626 metrelik Fikirtepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısı ve D-100 bağlantısı ile 84 metrelik Üsküdar Koşuyolu U dönüşü gibi yapılar yer alıyor. Dev proje tamamlandığında İstanbul'da trafiğin büyük oranda azalması planlanıyor. Proje tamamlandığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, O1 ve D 100 karayolları ile diğer ana yollara sağlayacağı direkt bağlantılarla trafik yükünü azalacak. Öte yandan 874 metrelik kavşak viyadüğü tamamlandığında, İstanbul'un en büyük katlı kavşak viyadüğü olacak.

Kaynak: İHA