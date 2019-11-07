İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

07.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:46

THY Avrupa Liginde Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Liginde yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA