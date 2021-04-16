İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi
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İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | Güncel

İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala megakentte trafik yoğunluğu Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu.

İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala megakentte trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 63 seviyelerine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından korona virüsle mücadele kapsamında yeni alınan kararları açıklamış ve hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 19.00'da başlayacağını duyurmuştu. Bu akşam saat 19.00'da başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala, mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelirken, bazı noktalarda ise yoğun akıcı olduğu görüldü. Toplu taşıma araçlarında da araç trafiğinde olduğu gibi yoğunluğun olduğu dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yoğunluk yüzde 63 seviyelerine yükseldi.

İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi
İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi
İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi
İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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