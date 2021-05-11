İstanbul trafiğinde "tam kapanma" sakinliği sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafik sakin seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafik sakin seyrediyor.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

"Tam kapanma"nın etkisiyle kentteki meydan, cadde ve sahillerin yanı sıra toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sakinlik gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, kent genelindeki trafik saat 18.20 itibarıyla yüzde 20 olarak ölçüldü.

Bu arada, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasının da etkisiyle marketlerde kısmi yoğunluk gözlendi.

Beykoz'da da gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, market, manav, kuru yemişçi, fırın ve balık tezgahlarında yoğunluğa sebep oldu.

Polis ekipleri, çeşitli bölgelerde kurulan kontrol noktalarında vatandaşların muafiyet belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük