İstanbul trafiğinde "tam kapanma" sakinliği sürüyor
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İstanbul trafiğinde "tam kapanma" sakinliği sürüyor

İstanbul trafiğinde 'tam kapanma' sakinliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürerken, haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürerken, haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda seyreden araç sayısında artış gözlenirken, trafikte aksama yaşanmadı.

Kentteki meydan ve caddelerin yanı sıra toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da sakinlik gözlendi.

Polis denetimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikameti ile D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ve Çamlıca gişeler arasında da zaman zaman trafiğin arttığı görüldü.

Polis ekipleri yaya olarak dışarıda bulunan kişilerin izin belgelerini de kontrol ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 10.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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