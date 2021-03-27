İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. D100 karayolu Bahçelievler mevkiindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Havanın güneşli olması nedeniyle çok sayıda kişi evlerinden çıkıp açık alanlara akın edince trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı. D100 karayolu Bahçelievler mevkiindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı