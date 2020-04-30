İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte son durum havadan görüntülendi.

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte son durum havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, kentte saat 17.30'da yoğunluk yüzde 31'e ulaştı. Yaşanan yoğunluk D100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA