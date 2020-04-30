İstanbul trafiğinde son durum havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte son durum havadan fotoğraflandı.

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte son durum havadan fotoğraflandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, kentte saat 17.30'da yoğunluk yüzde 31'e ulaştı. Yaşanan yoğunluk D100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde havadan da fotoğraflandı

Kaynak: DHA