İstanbul trafiğinde son durum -4
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İstanbul trafiğinde son durum -4

İstanbul trafiğinde son zamanların an yoğun anlarından birisi yaşanıyor.

İstanbul trafiğinde son durum -4
21.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:53
İstanbul trafiğinde son zamanların an yoğun anlarından birisi yaşanıyor. İstanbul trafik yoğunluğu haritasını gösteren haritaya göre, 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

İstanbul trafiği, son zamanların en yoğun anlarından birini yaşıyor. Saat 17.00 itibariyle İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, D-100 Karayolu Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında, Basın Ekspres Yolu'nun TEM Otoyolu bağlantısında ve Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca, Mahmutbey Gişeler'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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