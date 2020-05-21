İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM -3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM -3

İstanbul trafiğinde son zamanların an yoğun anlarından birisi yaşanıyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM -3
21.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:00
İstanbul trafiğinde son zamanların an yoğun anlarından birisi yaşanıyor. İstanbul trafik yoğunluğu haritasını gösteren haritaya göre, 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.

İstanbul trafiği, son zamanların en yoğun anlarından birini yaşıyor. Saat 17.00 itibariyle İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, D-100 Karayolu Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında, Basın Ekspres Yolu'nun TEM Otoyolu bağlantısında ve Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca, Mahmutbey Gişeler'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. 

- Özdemir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Haber
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bayram Futbol Antalya
Şu an buradasınız: İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM -3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 18:04:24. #1.14#
title