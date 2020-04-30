İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Bu gün gece yarısından itibaren başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Bu gün gece yarısından itibaren başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 Karayolu'nda Cevizlibağ, Beylikdüzü ve Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Mecidiyeköy istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, kentte saat 17.30'dan sonra yoğunluk yüzde 38'e ulaştı. Yaşanan yoğunluk D100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde havadan da görüntülendi.

- Okur

Kaynak: DHA