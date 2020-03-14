İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM
İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.
14.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:32
İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA