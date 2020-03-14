İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM
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İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.

14.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:32
İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

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İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Kaynak: DHA

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İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

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