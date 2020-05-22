İstanbul trafiğinde son durum- 1
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İstanbul trafiğinde son durum- 1

İSTANBUL'da bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul trafiğinde son durum- 1
22.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:11
İSTANBUL'da bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 45'e ulaştı.

D-100 Karayolu güzergahında Cevizlibağ ile Avcılar arasında, TEM Otoyolu Mahmutbey geçişlerinde, Basın Ekspres -TEM Bağlantı Yolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk saat 17.00 itibariyle yüzde 45'e ulaştı. 

 


- Bozkurt

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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