İstanbul trafiğinde son durum- 1
İSTANBUL'da bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.
22.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:11
İSTANBUL'da bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 45'e ulaştı.
- Bozkurt
D-100 Karayolu güzergahında Cevizlibağ ile Avcılar arasında, TEM Otoyolu Mahmutbey geçişlerinde, Basın Ekspres -TEM Bağlantı Yolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk saat 17.00 itibariyle yüzde 45'e ulaştı.
- Bozkurt
Kaynak: DHA