İstanbul Trafiğinde Şaşkına Çeviren Görüntü

Fatih Millet Caddesi'nde akşam saatlerinde trafikte ilerleyen sürücüler, canlı heykel performasın sergileyen okçuların kendilerine oklarını doğrultmasıyla şaşkına döndü. Sürücüler ne yapacaklarını şaşırırken, okçuların Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk yarışmalarının tanıtımı için gösteri yaptıklarını öğrenince bol bol fotoğraf çekti.

27 Mayıs tarihinde başlayan ve 29 Mayıs'taki finallerin ardından sona erecek olan Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk yarışmalarının tanıtımı için ilginç bir etkinlik düzenlendi. Işıklı okları, yeniçeri kıyafetleri ile Millet Caddesi'nde canlı heykel performansı sergileyen okçular, trafikte ışıkta duran sürücülerin karşısında durarak oklarının yöneltti. Bu sırada baz sürücüler ellerini havaya kaldırırken, bazıları da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar ardından gerçeği öğrenince bol bol fotoğraf çekti. 27 Mayıs tarihinde başlayan ve 29 Mayıs'taki finallerin ardından sona erecek olan Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk yarışmalarında 50 ülkeden dünyanın en iyi 500 okçusu birincilik için yarışıyor. Okçuların talim yapması için günümüzden yaklaşık 562 yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk spor kulüplerinden biri olan Okçular Vakfı'nda düzenlenen Fetih Kupası'nda geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 19 kategoride yarışan sporcular kürsüye çıkmak için ter döküyorlar. - İSTANBUL