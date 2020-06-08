İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu-1
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
08.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:50
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı.
- İstanbul
İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Erken saatlerde işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar Bakırköy D-100 Karayolunda trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafikte zaman zaman duraksamalar oldu. İBB trafik verileri haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı.
- İstanbul
Kaynak: DHA