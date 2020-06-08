İSTANBUL TRAFİĞİNDE SABAH YOĞUNLUĞU-1 İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı.İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Erken saatlerde işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar Bakırköy D-100 Karayolunda trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafikte zaman zaman duraksamalar oldu. İBB trafik verileri haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı.

- İstanbul

Kaynak: DHA