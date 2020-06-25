İstanbul trafiğinde "pes" dedirten tehlikeli yolculuk kamerada İstanbul'un en işlek yolunda seyir halinde olan sürücüler bir motosiklet sürücüsünün arkasındakinin bir eliyle valiz diğer eliyle koli taşıdığını görünce şoke oldu.

İstanbul'un en işlek yolunda seyir halinde olan sürücüler bir motosiklet sürücüsünün arkasındakinin bir eliyle valiz diğer eliyle koli taşıdığını görünce şoke oldu. Şaşkınlığını gizlemeyen sürücülerin görüntülendiği tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü üzerinde Edirne istikametinde seyreden sürücüler, bir motosiklet sürücüsünün arkasındakinin bir eliyle valiz diğer eliyle koli taşıdığını görünce şoke oldu. Tehlikeli bir şekilde motosikletin üzerinde koli taşıyan yolcu, dakikalarca bu şekilde seyrederek hem kendi hem de motosikletlinin hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücüler yürekleri ağızlara getiren o anları cep telefonuyla görüntülerken şaşkınlıklarını gizlemeyemedi. Piyelapaşa-Kağıthane Tüneli'nde kaydedilen diğer bir görüntüde ise, motosiklete bağladığı sepetin üzerinde hiçbir önlem almadan seyreden sürücü görenleri korkuttu. Yaşanan tehlikeli yolculuklar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA