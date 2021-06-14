İstanbul trafiğinde "pes" dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
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İstanbul trafiğinde "pes" dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Ömer Çetin, izlenme uğruna motosikletiyle trafikte seyrettiği esnada kız arkadaşıyla yer değiştirdi.

Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Ömer Çetin, izlenme uğruna motosikletiyle trafikte seyrettiği esnada kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Yürekleri ağza getiren o anları kaydettiren Çetin, sosyal medyada paylaşmasının ardından Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Motosiklet sürücüsü Çetin'e trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ömer Çetin (24), kız arkadaşını arkasına aldıktan sonra motosikletiyle seyretmeye başladı. Genç sürücü bir süre sonra cadde üzerinde giderken trafikte kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Yaptığı hareketi arkadaşına kaydettiren Çetin, görüntüleri izlenme uğruna bir de sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan trafik ekipleri, Çetin'in kullandığı motosikletin plakasının 33 TT 906 olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın adresini tespit eden ekipler, evine gitti ancak Çetin'e ulaşamadı.

TRAFİK UYGULAMASINDA YAKALANDI

Çalışmalara devam eden Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Salı günü Cendere Caddesi üzerinde rutin uygulama yapmaya başladı. Uygulama esnasında 33 TT 906 plakalı motosikletle seyir haline olan sürücü Ömer Çetin denetime takıldı. Polisin "dur" ihtarı üzerine yol kenarında motosikletini durduran Çetin, ekibin talebi üzerine ehliyetini ve ruhsatını verdi. Kağıthane trafik ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda şahsın, kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde yer değiştiren Ömer Çetin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine motosikletten indirilen şahsa trafik ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

"YAPTIĞIM HAREKETTEN DOLAYI GERÇEKTEN PİŞMANIM"

Olayla ilgili konuşan Ömer Çetin, "Biz anı olarak bir video çekelim istedik. Gizli kalacaktı ancak arkadaşım videoyu paylaşmış. Bu nedenle benim tahmin ettiğimden daha fazla izlendi. Polis ekipleri de bu yüzden beni arıyormuş. Bugüne nasip oldu, yakalandık. Ama tabi ki, yaptığım hareketten dolayı gerçekten pişmanım. Böyle görünmek istemezdim, trafiği tehlikeye atacak bir insan değilim. Tabi ki pişmanım. Hatalı olduğum için cezai işlem uygulandı. Mecbur cezayı yedik" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul trafiğinde 'pes' dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde 'pes' dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde 'pes' dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde 'pes' dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde 'pes' dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde 'pes' dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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