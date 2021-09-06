İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi

İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başladığı ilk günde mesai bitimiyle birlikte İstanbul Trafiğinde yoğunluk oluştu.

İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi

İSTANBUL - 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başladığı ilk günde mesai bitimiyle birlikte İstanbul Trafiğinde yoğunluk oluştu. Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte megakentte oluşan trafik yoğunluk yüzde 58 seviyelerine yükseldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime yaklaşık 1 buçuk yıldır uzaktan devam ediliyordu. Bugün itibariyle ilk, orta, lise ve yüksek öğretimde eğitimler yeniden yüz yüze olacak şekilde başladı. Okulların açılmasıyla servis araçları da yollara çıktı. Mesainin bitimiyle birlikte her akşam yaşanan yoğunluk, okul servislerinin de yer almasıyla birlikte daha da arttı. Akşam saat 18.00 itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine ulaştı. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan