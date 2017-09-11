İstanbul Trafiğinde Okul Servisi Yoğunluğunu

İstanbul'da yaz tatili nedeniyle rahat bir nefes alan trafik yeniden kabusa dönüştü. Okulların açılmasıyla artan yoğunluk, vatandaşları saatlerce yolda bıraktı.

TRAFİK KABUSU GERİ DÖNDÜ

Haftanın ilk iş gününde mesainin bitmesinin hemen ardından evine gitmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul'da yoğunluk yaşandı.

HARİTADA NEREDEYSE BÜTÜN YOLLAR KIZARDI

Trafik yoğunluğunun yüzde 54'lerde seyrettiği E-5 Karayolu ve TEM otoyolunda özellikle Büyükçekmece istikametine doğru yoğunluk oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünde Anadolu'dan Avrupa istikametine açık olduğu, Avrupa'dan Anadolu istikametine ise yoğunluğun olduğu görüldü.