İstanbul trafiğinde dehşet saçan anlar
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İstanbul trafiğinde dehşet saçan anlar

İstanbul trafiğinde dehşet saçan anlar Son sürat giden lüks aracın sunroof camında çıkıp ölüme meydan okudu Hem kendi canını tehlikeye attı hem de diğer sürücülerin İstanbul'da TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinden Edirne istikametine son sürat giden bir lüks otomobilin sunroof camında çıkarak...

09.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:54

İstanbul trafiğinde dehşet saçan anlar

Son sürat giden lüks aracın sunroof camında çıkıp ölüme meydan okudu

Hem kendi canını tehlikeye attı hem de diğer sürücülerin

İSTANBUL - İstanbul'da TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinden Edirne istikametine son sürat giden bir lüks otomobilin sunroof camında çıkarak ölüme meydan okurcasına dans eden genç kız yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücüler tarafından görüntülenen kadının davranışları bu kadarına da pes dedirtti.

Olay, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinden yaşandı. Edirne istikametine son sürat giden bir lüks otomobilin sunroof camından dışarı çıkarak dans eden genç kız, yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen genç kız ve lüks aracın sürücüsünün rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Genç kızın zaman zaman hızla giden aracın tavanına oturarak dans ettiği gözlendi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda bir süre daha TEM otoyolu üzerinde tehlikeli şekilde seyir eden aracın bir süre sonra gözden kaybolduğu gözlendi.

İstanbul trafiğinde dehşet saçan anlar

Kaynak: İHA

Manşet

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