İstanbul Trafiğinde 'Çocuk Sürücü' Şaşkınlığı

İstanbul'da çocuk yaştaki sürücü ile arkasında oturan şahsın kornalar eşliğinde dans ederek yolculuk etmeleri görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.



E-5 Yenibosna mevkiinde çekilen görüntüler olaya şahit olanların büyük tepkisine neden oldu. Küçük yaşta kasksız bir şekilde motosiklet kullanan çocuk ve arkasında oturan şahsın korna eşliğinde dans ederek kendilerini ve trafiği tehlikeye attığı o anlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 12-13 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük çocuk kasksız bir şekilde motosiklet kullanıyor. Zaman zaman direksiyonu tek elle tutan küçük çocuk ve arkasında oturan şahıs olayı daha da abartıp korna eşliğinde dans ediyor. Kendisini görüntüleyen sürücünün "Yaptığınız tehlikeli değil mi" sorusuna gülerek cevap veren iki kafadar el sallayarak trafikte gözden kayboluyor.



(İHA)