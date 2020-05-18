İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
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İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi

Kubilay ÖZEV/ KORONAVİRÜS önlemlerinde sokağa çıkma yasağı kapsamında trafik ekiplerinin, İstanbul'da kurulan 207 ayrı noktada sürdürdüğü denetimler sürüyor.

İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
18.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:25

Kubilay ÖZEV/ KORONAVİRÜS  önlemlerinde sokağa çıkma yasağı kapsamında trafik ekiplerinin, İstanbul'da kurulan 207 ayrı noktada sürdürdüğü denetimler sürüyor. Trafik Komuta Merkezi'nde ise İstanbul 2500'ü aşkın kamerayla takip ediliyor. Komuta Merkezi'ndeki ekip sahadaki polislerle yaka kameralarıyla anlık olarak bağlanabiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında verilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İstanbul'da 207 ayrı noktada denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Trafik Denetleme Şubesi'nde yer alan Trafik Komuta Merkez'inden kameralarla da 24 saat anlık takip ediliyor. Merkezde görevli ekipler, sahada yapılan uygulamalara  görevli polislere yaka kameraları ile anlık olarak bağlanıp izleyebiliyor, ihtiyaç olduğunda ise müdahale edebiliyor. Gerekli durumlarda ise merkezde bulunan ekipler, sahadaki bölgelere intikal ediyorlar.

DENETİMLER 207 AYRI NOKTADA GERÇEKLEŞİYOR

Sokağa çıkma yasağındaki denetimlerin kontrolüyle ilgili İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi Komiser Yardımcısı Demet Çıtlak, çalışmalarını şöyle anlattı: " Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sahada ekiplerimiz trafik komuta kontrol noktasında bizler 24 saat esaslı olarak çalışıyoruz. Bu noktada 2500'den fazla kamera görüntüsünü anlık olarak takip ediyoruz. Normal zamanda şehrin yoğun olan güzergahlarını anlık olarak burada takip ediyoruz. Kısıtlamaya aykırılık bir durum tespit ettiğimiz zaman, ekiplerimizi bu noktadan sevk edebiliyoruz. Aynı şekilde yaka kameraları aracılığıyla da ekiplerimizin yaptığı denetimleri bu noktadan kontrol ediyoruz. Şehrin giriş çıkışları, köprüler, tüneller, şehir içi yollarda oluşturduğumuz 207 denetim noktasındaki denetimleri anlık olarak buradan izliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk gördüğümüz zaman buradan kontrolleri gerçekleştirebiliyoruz. Sınırlı sayıda geçen bu araçlarda büyük ekranda gördüğünüz şehrin yoğun olan güzergahlarından tek tek kontrolünü sağladığımız araçlar ve sokağa çıkma kısıtlamasının istisnası kapsamında bulunan araçlar bunların dışındaki kısıtlamaya riayet etmeyen kişi ve araçlara umumi hıfzıssıhha kanunun alt sınırı 789, üst sınırı 3180 TL tutarındaki cezai müeyyideleri ekiplerimiz uyguluyor."

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDEREK ÇALIŞIYORUZKoronavirüs salgınına yönelik aldıkları önlemlerden bahseden Çıtlak, "Gördüğünüz gibi biz de sosyal mesafe kurallarına riayet edecek şekilde bu noktada çalışmalarımızı yapıyoruz. Personelimizin arasında 1,5  metrelik mesafe oluşturacak şekilde planlamamızı yaptık ve biz de burada maske ve eldivenimizle çalışırken, ekiplerimiz de sahada yine sosyal mesafe kurallarına riayet edecek şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar" dedi.

SÜRÜCÜLER MASKE VE ELDİVEN KULLANMALIAraç kullanan vatandaşlara uyarılarda  Demet Çıtlak, "Tıpkı emniyet kemeri hayati önem taşırken araç kullanmada şu süreçte maske ve eldivenle araç kullanmalarını istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini istiyoruz. Mümkün olduğunca evde kalmaları, çalışmak durumunda olan meslek grupları içinde araç kullandıkları zaman maske ve eldivenlerini takarak aynı zamanda emniyet kemerlerini de takarak trafikte seyir etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

TRAFİKTE'Kİ YÜZDE 8'LİK YOĞUNLUK BEKLEME NOKTALARINDAN KAYNAKLANIYORKomiser yardımcısı Çıtlak, "Rutin bir İstanbul gününde havanın güzel olduğu bir vakitte trafik yoğunluğumuz bu vakitlerde yüzde 70'leri bulurken şu anki yoğunluk ibremiz yüzde 8'i gösteriyor. Bu yoğunluk ibresi sizi yanıltmasın aslında yüzde 8'lik bir yoğunluğumuz yok. Bu yüzde 8 ibaresinin nedeni yaka kameralarından da göreceğiniz üzere bizim 207 denetim noktasında oluşturduğumuz bekleme denetim noktalarımızın oluşturduğu kısmi yoğunluk" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM ETTİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağında denetimler sürüyor. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiş yönünde polis ekipleri denetimler yapan polis ekipleri,  15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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